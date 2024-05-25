Европейские индексы - 24-05-24

МОСКВА, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.01% и составил 18693.37 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.09% и составил 8094.97 пункта, британский FTSE снизился на 0.26% и составил 8317.59 пункта, а российский RTSI снизился на 0.77% и составил 1195.58 пункта.