Охрана участка государственной границы в Киранце до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме: Пашинян

С 24 мая 2024 года, пограничные войска Службы национальной безопасности Республики Армения приступили к охране делимитированных участков государственной границы Республики Армения в населенном пункте Беркабер (1,9 км), населенных пунктах Воскепар и Баганис (4,9 км). Охрана делимитированного участка государственной границы в населенном пункте Киранц протяженностью 5,8 км до 24 июля 2024 года будет осуществляться по переходной схеме. Как сообщает Арменпресс, об этом в своем обращении к народу сказал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Этот процесс делимитации границы, по понятным причинам, является самой обсуждаемой темой последних месяцев, и я считаю важным, чтобы каждый из нас, каждый гражданин имел четкий ответ на следующие вопросы: что происходит в нашей стране, что происходит с нашей страной, почему все это происходит, каковы возможные сценарии и альтернативы после этого момента?

Ключевым фактором, из которого вытекают текущие процессы, является стратегия, которой правительство Республики Армения руководствуется в своей работе. Это стратегия Реальной Армении, стратегия Армении, золотистую карту-макет которой я показываю всем вам при каждой возможности. Вот именно об этой Армении идет речь.

А почему эта карта должна вызывать споры и разжигать страсти? По одной простой причине: не только в предыдущие 33 года, но и до этого объектом, целью и предназначением нашей социальной психологии была не эта Армения», - отметил Пашинян.