Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии с 27 мая начнет процедуру по преодолению вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на сайте грузинского законодательного органа.

В частности, в этот день в 09:00 по местному времени назначено заседание комитета по юридическим вопросам парламента. Первый вопрос, который придется обсудить комитету, - вето президента на закон об иноагентах. В случае если комитет одобрит преодоление вето, вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.

Для преодоления вето президента необходимо как минимум согласие 76 из 150 депутатов однопалатного парламента. У правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 84 мандата. После того, как вето будет преодолено, закон вновь направят на подпись президенту. Если Зурабишвили вновь откажется подписывать документ, его подпишет и опубликует спикер парламента Шалва Папуашвили. После публикации закон вступит в силу.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния".