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Состоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс»

Состоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс»

2 гектара производственных площадей, из них 2500 кв.м под склады, 1000 кв.м холодильных помещений, 6000 кв.м  - молочный завод, лаборатории и R&D центр, общий потенциал переработки - 150 тыс. литров молока в сутки... 24 мая в Ереване состоялось официальное открытие суперсовременного завода по переработке молока «Еремян Продактс» группы компаний «Еремян Проджектс».  

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Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, завод построен в рамках крупного инвестиционного проекта, реализуемого на основе подписанного в августе 2022 года трехстороннего меморандума между Правительством Республики Армения, Евразийским банком развития (ЕАБР) и компанией «Еремян Проджектс». Целью документа является обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого экономического развития Республики Армения.

В рамках инвестиционного проекта в общине Ташир Лорийского марза за один год был построен и сдан в эксплуатацию уникальный животноводческий комплекс, открытие которого состоялось в октябре 2023 года. Строительство завода по переработке молока  - это завершающий этап масштабного инвестиционного проекта.

На официальном открытии завода присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, мэр Еревана Тигран Авинян, министр экономики РА Геворг Папоян, старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин, представители партнерских организаций, члены команды «Еремян Проджектс».

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"Наше правительство всегда поддерживает тех бизнесменов, которые создают новые продукты, открывают рабочие места, способствуют укреплению и развитию экономики страны", - в своем выступлении отметил министр экономики РА Геворг Папоян и добавил: «Строительство этого нового завода – это месседж, посыл о том, что мы уделяем большое внимание качеству и международным стандартам, и этот завод будет производить продукцию в соответствии с указанными стандартами, что очень важно не только потому, что это качественный, безопасный и соответствующий международным стандартам продукт для наших граждан, но также это продукт, который благодаря этому, имеет серьезные перспективы для экспорта продукции в будущем».

 «Этот проект - яркий пример ЕАБР-made проекта, когда мы вместе с клиентом начали работу с этапа концепции, проработали структуру финансирования, проектно-техническую документацию и довели проект до завершения инвестиционной фазы. Более того, это ещё и  вертикально интегрированный проект: от заготовки кормов на собственных полях и производства до ферм и затем изготовления конечной молочно-мясной продукции широкого спектра. Фактически получился не один, а целый набор проектов, который «Еремян Проджектс» успешно реализовал, и сегодня мы открываем завод по переработке молока, который обеспечит прилавки магазинов в Армении новыми объемами востребованной высококачественной продукции»,- отметил старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин.

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Для гостей был проведен ознакомительный тур по заводу, им были представлены его технические характеристики, потенциал, оборудование, подходы и особенности работы.

«Завод суперсовременный, построен по последнему слову техники, в соответствии со стандартами ISO», - отметил генеральный директор "Еремян Проджектс" Давид Еремян.

«Я неоднократно говорил, что реализацией этого проекта мы также взяли на себя ответственность за развитие новой культуры современного животноводства, производства молока и потребления молочных продуктов в Армении. Высокое качество было и остается для нас главным принципом. В процессе производства качественного молока очень важно осуществлять соответствующую переработку, а для этого первостепенное значение имеют условия. Мы можем с уверенностью сказать, что производимые на нашем заводе молоко и молочные продукты соответствуют самым высоким стандартам. Завод оснащен 4 лабораториями со специальным оборудованием, благодаря чему мы будем контролировать каждый этап производства. Это один из исключительный молочных заводов в Армении, который имеет свой научно-исследовательский центр (R&D). То есть мы будем не только проверять и контролировать качество, но и проводить исследования и эксперименты на местах, постоянно представлять нашим потребителям новые продукты», - подчеркнул в своем выступлении Давид Еремян, поблагодарив стороны проекта, партнеров и команду за проделанную работу, доверие и эффективное сотрудничество.

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Следует отметить, что стандарты ISO включают чистоту воздуха и помещений, эффективное управление всеми рабочими процессами, механизмы гигиенического контроля и т. д. На заводе около 70 отдельных цехов, в каждом из которых осуществляется строгий контроль. Вся территория завода имеет централизованную систему вентиляции, благодаря которой в производственные помещения поступает стерилизованный чистый воздух и держится соответствующая температура. Завод построен таким образом, что контакт сотрудников и производсвенных узлов с воздухом извне строго ограничен. На заводе имеется столовая для сотрудников, комната для курения, медицинский пункт.

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Современный завод даст возможность многократно увеличить производственные мощности, внедрить новую продукцию. Скоро ассортимент «Еремян Продактс» будет дополнен 50 новыми молочными продуктами, в том числе широким ассортиментом европейских сыров местного производства.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Группа Компаний «Еремян Проджектс»— один из лидеров сфер общественного питания, ресторанного бизнеса, сервиса, профессионального образования, сельского хозяйства и производства продуктов питания в Армении. В течении 18-и лет своей деятельности компания создала и реализовала более десятка смелых, уникальных концептуальных проектов, имела большой вклад в дело развития ресторанной индустрии и сельского хозяйства в Армении. С 2019-го года компания для обеспечения замкнутого цикла запустила и реализует новую стратегию бизнес-развития, основанную на концепции «От семян к столу», открыв в Вайоц Дзоре племенную скотоводческую ферму, в Тавушском регионе свиноферму, кормовую мельницу в Араратском регионе, кухню-фабрику «Арцах» в Ереване. 

ГК «Еремян Проджектс» объединяет известные ресторанные бренды – «Реноме», концепт «Сизнс», «Бургери», «Каса Ностра», «Ливингстон», «Лаваш», «Шереп», «Смокинг шеф», сеть ресторанов «Таверна Ереван», «Таверна Ереван Риверсайд», сеть быстрого питания «Ереванская Шаурма», в группу компаний входит Академия кулинарного искусства и гостеприимства «Еремян Академия», служба доставки Yeremyan Delivery, фабрика по производству продуктов питания Yeremyan Products и ЗАО «Еремян Фарм», включающуая все сельскохозяйственные проекты.


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