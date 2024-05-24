Состоялось открытие суперсовременного завода по производству молочной продукции «Еремян Продактс»

2 гектара производственных площадей, из них 2500 кв.м под склады, 1000 кв.м холодильных помещений, 6000 кв.м - молочный завод, лаборатории и R&D центр, общий потенциал переработки - 150 тыс. литров молока в сутки... 24 мая в Ереване состоялось официальное открытие суперсовременного завода по переработке молока «Еремян Продактс» группы компаний «Еремян Проджектс».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, завод построен в рамках крупного инвестиционного проекта, реализуемого на основе подписанного в августе 2022 года трехстороннего меморандума между Правительством Республики Армения, Евразийским банком развития (ЕАБР) и компанией «Еремян Проджектс». Целью документа является обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого экономического развития Республики Армения.

В рамках инвестиционного проекта в общине Ташир Лорийского марза за один год был построен и сдан в эксплуатацию уникальный животноводческий комплекс, открытие которого состоялось в октябре 2023 года. Строительство завода по переработке молока - это завершающий этап масштабного инвестиционного проекта.

На официальном открытии завода присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, мэр Еревана Тигран Авинян, министр экономики РА Геворг Папоян, старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин, представители партнерских организаций, члены команды «Еремян Проджектс».

"Наше правительство всегда поддерживает тех бизнесменов, которые создают новые продукты, открывают рабочие места, способствуют укреплению и развитию экономики страны", - в своем выступлении отметил министр экономики РА Геворг Папоян и добавил: «Строительство этого нового завода – это месседж, посыл о том, что мы уделяем большое внимание качеству и международным стандартам, и этот завод будет производить продукцию в соответствии с указанными стандартами, что очень важно не только потому, что это качественный, безопасный и соответствующий международным стандартам продукт для наших граждан, но также это продукт, который благодаря этому, имеет серьезные перспективы для экспорта продукции в будущем».

«Этот проект - яркий пример ЕАБР-made проекта, когда мы вместе с клиентом начали работу с этапа концепции, проработали структуру финансирования, проектно-техническую документацию и довели проект до завершения инвестиционной фазы. Более того, это ещё и вертикально интегрированный проект: от заготовки кормов на собственных полях и производства до ферм и затем изготовления конечной молочно-мясной продукции широкого спектра. Фактически получился не один, а целый набор проектов, который «Еремян Проджектс» успешно реализовал, и сегодня мы открываем завод по переработке молока, который обеспечит прилавки магазинов в Армении новыми объемами востребованной высококачественной продукции»,- отметил старший управляющий директор ЕАБР Денис Ильин.

Для гостей был проведен ознакомительный тур по заводу, им были представлены его технические характеристики, потенциал, оборудование, подходы и особенности работы.

«Завод суперсовременный, построен по последнему слову техники, в соответствии со стандартами ISO», - отметил генеральный директор "Еремян Проджектс" Давид Еремян.

«Я неоднократно говорил, что реализацией этого проекта мы также взяли на себя ответственность за развитие новой культуры современного животноводства, производства молока и потребления молочных продуктов в Армении. Высокое качество было и остается для нас главным принципом. В процессе производства качественного молока очень важно осуществлять соответствующую переработку, а для этого первостепенное значение имеют условия. Мы можем с уверенностью сказать, что производимые на нашем заводе молоко и молочные продукты соответствуют самым высоким стандартам. Завод оснащен 4 лабораториями со специальным оборудованием, благодаря чему мы будем контролировать каждый этап производства. Это один из исключительный молочных заводов в Армении, который имеет свой научно-исследовательский центр (R&D). То есть мы будем не только проверять и контролировать качество, но и проводить исследования и эксперименты на местах, постоянно представлять нашим потребителям новые продукты», - подчеркнул в своем выступлении Давид Еремян, поблагодарив стороны проекта, партнеров и команду за проделанную работу, доверие и эффективное сотрудничество.

Следует отметить, что стандарты ISO включают чистоту воздуха и помещений, эффективное управление всеми рабочими процессами, механизмы гигиенического контроля и т. д. На заводе около 70 отдельных цехов, в каждом из которых осуществляется строгий контроль. Вся территория завода имеет централизованную систему вентиляции, благодаря которой в производственные помещения поступает стерилизованный чистый воздух и держится соответствующая температура. Завод построен таким образом, что контакт сотрудников и производсвенных узлов с воздухом извне строго ограничен. На заводе имеется столовая для сотрудников, комната для курения, медицинский пункт.

Современный завод даст возможность многократно увеличить производственные мощности, внедрить новую продукцию. Скоро ассортимент «Еремян Продактс» будет дополнен 50 новыми молочными продуктами, в том числе широким ассортиментом европейских сыров местного производства.

Справка:

Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Группа Компаний «Еремян Проджектс»— один из лидеров сфер общественного питания, ресторанного бизнеса, сервиса, профессионального образования, сельского хозяйства и производства продуктов питания в Армении. В течении 18-и лет своей деятельности компания создала и реализовала более десятка смелых, уникальных концептуальных проектов, имела большой вклад в дело развития ресторанной индустрии и сельского хозяйства в Армении. С 2019-го года компания для обеспечения замкнутого цикла запустила и реализует новую стратегию бизнес-развития, основанную на концепции «От семян к столу», открыв в Вайоц Дзоре племенную скотоводческую ферму, в Тавушском регионе свиноферму, кормовую мельницу в Араратском регионе, кухню-фабрику «Арцах» в Ереване.

ГК «Еремян Проджектс» объединяет известные ресторанные бренды – «Реноме», концепт «Сизнс», «Бургери», «Каса Ностра», «Ливингстон», «Лаваш», «Шереп», «Смокинг шеф», сеть ресторанов «Таверна Ереван», «Таверна Ереван Риверсайд», сеть быстрого питания «Ереванская Шаурма», в группу компаний входит Академия кулинарного искусства и гостеприимства «Еремян Академия», служба доставки Yeremyan Delivery, фабрика по производству продуктов питания Yeremyan Products и ЗАО «Еремян Фарм», включающуая все сельскохозяйственные проекты.