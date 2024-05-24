Глава МИД РФ прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву
19:52, 24 Май 2024
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, глава МИД РФ заявил, что послы периодически приезжают на консультации.
"Послы периодически приезжают на консультации", - сказал Лавров.
Как отмечается в размещенном на сайте МИД РФ документе, "24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций".
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