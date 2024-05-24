50-летний гражданин, ворвавшийся с гранатой в отделение банка в Абовяне, обезврежен

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, который произошел в городе Абовян:

вооруженный гранатой человек ворвался в отделение банка и начал угрожать людям. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абраамян.

Он отметил, что в результате операции пострадавших нет, указанный человек, 50-летний житель Котайкской области, обезврежен и задержан.

“Следственной группой на месте происшествия проводятся необходимые и неотложные следственные действия.

На основании полученных данных и текущих результатов предварительного расследования Следственный комитет Армении предоставит информацию о выявленных обстоятельствах происшествия”, - написал Абрамян на своей странице в Facebook.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 308 (терроризм) и части 1 статьи 335 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Армении.