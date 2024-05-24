Время в Ереване: 11:07,   25 Май 2024

50-летний гражданин, ворвавшийся с гранатой в отделение банка в Абовяне, обезврежен

50-летний гражданин, ворвавшийся с гранатой в отделение банка в Абовяне, обезврежен

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента, который произошел в городе Абовян:

вооруженный гранатой человек ворвался в отделение банка и начал угрожать людям. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абраамян.

Он отметил, что в результате операции пострадавших нет, указанный человек, 50-летний житель Котайкской области, обезврежен и задержан.

“Следственной группой на месте происшествия проводятся необходимые и неотложные следственные действия.

На основании полученных данных и текущих результатов предварительного расследования Следственный комитет Армении предоставит информацию о выявленных обстоятельствах происшествия”, - написал Абрамян на своей странице в Facebook.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 308 (терроризм) и части 1 статьи 335 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Армении.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am