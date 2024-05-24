Премьеры Армении, Азербайджана и Узбекистана не приняли участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ

Премьер-министры Армении, Азербайджана и Узбекистана не приняли участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ, прошедшем в Ашхабаде.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, от Армении на встрече присутствовал постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.

Азербайджан и Узбекистан представляли на встрече заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев и вице-премьер - министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров соответственно.