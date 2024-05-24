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В правительстве обсуждены налогово-бюджетных и расходных рамок программы среднесрочных расходов на 2025-2027 гг.

В правительстве обсуждены налогово-бюджетных и расходных рамок программы среднесрочных расходов на 2025-2027 гг.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены налогово-бюджетные и расходные рамки программы среднесрочных расходов на 2025-2027 гг.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были представлены подробности относительно расходов по основным направлениям ппрограммы правительства Республики Армения на 2025-2027 годы, обсуждены капитальные расходы и общие бюджетные рамки. 

Состоялся обмен идеями, были представлены предложения и замечания по вышеуказанным темам. 

Премьер-министр дал соответствующие поручения ответственным ведомствам.


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