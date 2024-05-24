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Вечером 24 мая премьер-министр Пашинян выступит с обращением к народу 

Вечером 24 мая премьер-министр Пашинян выступит с обращением к народу 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с обращением к народу 24 мая в 21:00. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

"Сегодня в 21:00 премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит с обращением к народу", - написала Багдасарян.


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