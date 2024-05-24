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ООН на следующей неделе проведет мемориальное заседание памяти Эбрахима Раиси

ООН на следующей неделе проведет мемориальное заседание памяти Эбрахима Раиси

Генеральная Ассамблея ООН на следующей неделе проведет церемонию в память об аятолле Сейеде Эбрахиме Раиси, покойном президенте Ирана, Хосейне Амире Абдоллахияне, покойном министре иностранных дел, и других жертвах крушения вертолета.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, генеральная Ассамблея ООН должна провести церемонию в память об убитом президенте и министре иностранных дел Ирана, а также других жертвах катастрофы иранского вертолета в ближайший четверг.

Денис Фрэнсис, председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявил, что это мероприятие состоится в четверг, 30 мая.


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