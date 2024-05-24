Министр ИД Армении представил эстонскому коллеге ход переговоров между Арменией и Азербайджаном
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 24 мая провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna).
Об этом, как передает “Арменпресс”, сообщает МИД РА.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и повестки сотрудничества РА-ЕС, а также региональных развитий.
Обе стороны выразили удовлетворение расширяющимся политическим диалогом между Арменией и Эстонией, чему способствуют взаимные высокие визиты и активные контакты на различных площадках.
Говоря о реализуемых шагах по углублению сотрудничества РА-ЕС, Арарат Мирзоян отметил, что рамки сотрудничества действительно существенно расширились, подчеркнув важность достижения новых вех в новых направлениях с помощью имеющегося инструментария при содействии всех государств-членов ЕС. Министр Мирзоян добавил, что высоко ценит активное участие Эстонии в этом направлении.
В контексте региональных развитий министр Мирзоян представил ход переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. Глава внешнеполитического ведомства РА подчеркнул важность продолжения процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, озвученной на уровне лидеров двух стран, как это подчеркнули также ряд международных партнеров, в том числе и МИД Эстонии.
Относительно разблокирования региональных инфраструктур Арарат Мирзоян коснулся основополагающих принципов, лежащих в основе видения РА, и готовность к осуществлению определенных процедурных упрощений.
Были затронуты и другие представляющие взаимный интерес вопросы.
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