Министр ИД Армении представил эстонскому коллеге ход переговоров между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 24 мая провел телефонную беседу с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна (Margus Tsahkna).

Об этом, как передает “Арменпресс”, сообщает МИД РА.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений и повестки сотрудничества РА-ЕС, а также региональных развитий.

Обе стороны выразили удовлетворение расширяющимся политическим диалогом между Арменией и Эстонией, чему способствуют взаимные высокие визиты и активные контакты на различных площадках.

Говоря о реализуемых шагах по углублению сотрудничества РА-ЕС, Арарат Мирзоян отметил, что рамки сотрудничества действительно существенно расширились, подчеркнув важность достижения новых вех в новых направлениях с помощью имеющегося инструментария при содействии всех государств-членов ЕС. Министр Мирзоян добавил, что высоко ценит активное участие Эстонии в этом направлении.

В контексте региональных развитий министр Мирзоян представил ход переговоров между Арменией и Азербайджаном по мирному договору. Глава внешнеполитического ведомства РА подчеркнул важность продолжения процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, озвученной на уровне лидеров двух стран, как это подчеркнули также ряд международных партнеров, в том числе и МИД Эстонии.

Относительно разблокирования региональных инфраструктур Арарат Мирзоян коснулся основополагающих принципов, лежащих в основе видения РА, и готовность к осуществлению определенных процедурных упрощений.

Были затронуты и другие представляющие взаимный интерес вопросы.