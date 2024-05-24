Успех продолжающегося процесса делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном во многом зависит от истинной приверженности обеих сторон справедливым и прозрачным переговорам.

Такое мнение в интервью “Арменпресс” высказал депутат Конгресса Испании Джон Иньярриту, обратив внимание на то, что в процессе делимитации границы власти Армении ведут переговоры с деспотическим режимом Азербайджана, возглавляемым кланом Алиева, имеющим историю экспансионистских амбиций.

Депутат отметил, что, хотя переговоры важны для достижения мирного разрешения конфликтов, необходимо признать сложности и основные проблемы, чтобы понять возможные результаты этого соглашения (соглашение от 19 апреля между Арменией и Арменией: ред.).

Иньярриту выразил обеспокоенность искренностью намерений Азербайджана в демаркации границы.

“Значительные инвестиции Азербайджана в пропаганду “западного Азербайджана”, как это было в прошлом со схемой “икорной дипломатии”, вызывают обеспокоенность по поводу искренности его намерений. Такие действия могут подорвать мирный процесс, создавая и увековечивая ложные истории, которые разжигают напряженность, и не устраняют ее”, - заявил испанский депутат, подчеркнув, что несправедливый мир, который навязывается, не решает основные проблемы и претензии обеих сторон, или становится недействительным. Вряд ли он принесет длительную стабильность.

По мнению Иньярриту, такое соглашение может стать бомбой замедленного действия.

“Для того чтобы мир был стабильным, соглашение должно быть справедливым, сбалансированным и уважаться всеми участниками”, - сказал депутат.

Джон Иньярриту, сравнив процесс демаркации армяно-азербайджанской границы и в целом поведение Баку относительно следования достигнутым договоренностям, напомнил о действиях, которые Азербайджан осуществил в Нагорном Карабахе.

«Продолжающееся задерживание в Азербайджане членов правительства Арцаха, мирных жителей Арцаха и даже лиц из третьих стран, таких как Ливан, исключительно на основании их армянского происхождения, является грубым нарушением прав человека и международного права. Этот незаконный плен подчеркивает систематическую и дискриминационную политику азербайджанского режима по отношению к армянам”, - сказал он, подчеркнув, что подобные действия Азербайджана показывают пренебрежение этого режима фундаментальных прав человека и его намерение терроризировать и угнетать армянское население во всем мире.

Полное интервью с Джоном Иньярриту будет опубликовано 27 мая.

Давид Мамян