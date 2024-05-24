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Европейские индексы - 23-05-24

Европейские индексы - 23-05-24

МОСКВА, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 18691.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.13% и составил 8102.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 8339.23 пункта, а российский RTSI вырос на 0.11% и составил 1204.89 пункта.


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