Европейские индексы - 23-05-24
МОСКВА, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 18691.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.13% и составил 8102.33 пункта, британский FTSE снизился на 0.37% и составил 8339.23 пункта, а российский RTSI вырос на 0.11% и составил 1204.89 пункта.
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