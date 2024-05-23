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ЦБ РФ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС

ЦБ РФ намерен провести киберучения с банками стран ЕАЭС

Банк России планирует в 2024-2025 годах провести киберучения с банками стран ЕАЭС и отработать взаимодействие, в том числе при несанкционированных трансграничных операциях. 

"С банками государств-участников ЕАЭС планируется провести киберучения в 2024-2025 годах, во время которых будет дополнительно отработано взаимодействие в том числе при несанкционированных трансграничных операциях, проводимых с использованием различных платежных инструментов", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказано в сообщении ЦБ РФ.

Также ЦБ сообщил, что в 2024 году запланированы киберучения с коллегами из национальных банков стран БРИКС. В 2023 году велась подготовка плана и сценария мероприятия, участникам направлены соответствующие анкеты.

Отмечается, что ЦБ в рамках двустороннего сотрудничества с центральными банками стран – участников БРИКС и ЕАЭС изучает уникальный опыт коллег по регулированию и противодействию мошенникам. "Проводятся совместные мероприятия по повышению финансовой киберграмотности, вырабатываются подходы к снижению числа операций без согласия клиентов, противодействию кредитному фроду, борьбе с дропами", - сказано в сообщении.


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