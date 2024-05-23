Под председательством депутата НС Армении Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и финансам приняла ряд проектов

Депутат фракции Национального Собрания Армении "Гражданский договор" Алексей Сандыков принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель комиссии А.Сандыков приветствовал участников и представил повестку дня заседания.

Обсужден и принят ряд проектов модельных законов, касающихся вышеуказанных сфер.

Участники и эксперты представили свои наблюдения и предложения.

Заседание состоялось 23 мая в формате видеоконференции.