Под председательством депутата НС Армении Постоянная комиссия МПА СНГ по экономике и финансам приняла ряд проектов
21:07, 23 Май 2024
Депутат фракции Национального Собрания Армении "Гражданский договор" Алексей Сандыков принял участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по экономике и финансам.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, председатель комиссии А.Сандыков приветствовал участников и представил повестку дня заседания.
Обсужден и принят ряд проектов модельных законов, касающихся вышеуказанных сфер.
Участники и эксперты представили свои наблюдения и предложения.
Заседание состоялось 23 мая в формате видеоконференции.
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