Глава Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и посол Норвегии обсудили региональные процессы

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саргис Ханданян 23 мая встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Норвегия в Армении Берглиот Ховланд.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, поздравив Берглиот Ховланд с назначением послом в Армении, С.Ханданян выразил надежду, что реализация новых совместных программ в различных направлениях будет последовательной и эффективной.

Посол Норвегии, поблагодарив за теплые слова, отметила, что готова содействовать укреплению двусторонних отношений. По ее словам, Норвегия высоко ценит проведенные в последние годы демократические реформы в Армении.

Подчеркнув роль гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении, председатель комиссии приветствовал инициативу Норвегии о присоединении к миссии.

С.Ханданян выразил признательность Норвегии за участие в реализации второго проекта “Новая Армения – современный парламент”. Он особо выделил важность содействия развитию потенциала НС.

Председатель комиссии также представил программы помощи нашим соотечественникам – вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.

Обсуждены вопросы сотрудничества, а также происходящие в регионе процессы.

Подчеркнута важность активизации взаимодействия между идентичными комиссиями.