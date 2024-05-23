Глава Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и посол Норвегии обсудили региональные процессы
Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Саргис Ханданян 23 мая встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Норвегия в Армении Берглиот Ховланд.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, поздравив Берглиот Ховланд с назначением послом в Армении, С.Ханданян выразил надежду, что реализация новых совместных программ в различных направлениях будет последовательной и эффективной.
Посол Норвегии, поблагодарив за теплые слова, отметила, что готова содействовать укреплению двусторонних отношений. По ее словам, Норвегия высоко ценит проведенные в последние годы демократические реформы в Армении.
Подчеркнув роль гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении, председатель комиссии приветствовал инициативу Норвегии о присоединении к миссии.
С.Ханданян выразил признательность Норвегии за участие в реализации второго проекта “Новая Армения – современный парламент”. Он особо выделил важность содействия развитию потенциала НС.
Председатель комиссии также представил программы помощи нашим соотечественникам – вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха.
Обсуждены вопросы сотрудничества, а также происходящие в регионе процессы.
Подчеркнута важность активизации взаимодействия между идентичными комиссиями.
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