Глава МИД Армении и старший советник госсекретаря США обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 23 мая принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности.

Были затронуты последние развития в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе подходы к ключевым вопросам проекта мирного договора и усилия по их согласованию. Министр Мирзоян подчеркнул важность соблюдения выраженных двумя странами на высшем уровне обязательств о взаимном признании территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, закрепления этого принципа в соглашении и осуществления процесса делимитации на основе этой декларации. В этом контексте были также подчеркнуты договоренности, достигнутые в ходе последних заседаний комиссий по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Министр иностранных дел Армении и представитель госдепа США обменялись мнениями по вопросам разблокировки региональных коммуникаций. В этом контексте Арарат Мирзоян представил последние дискуссии по этой теме и подходы Армении, которые продолжают соответствовать известным принципам уважения суверенитета и национального законодательства, равенства и взаимности.

На встрече также была затронута двусторонняя повестка Армения-США, в том числе в рамках налаженного между двумя странами формата стратегического диалога.