США следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань: МИД КНР

США следует воздержаться от организации визитов членов конгресса на Тайвань, если же Вашингтон будет настаивать на своем, то он будет нести полную ответственность за последствия. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства Вашингтона в дела Тайваня каким бы то ни было способом и под каким-либо предлогом", - заявил дипломат.

Он добавил, что конгресс США является неотъемлемой частью американского правительства и должен строго соблюдать политику "одного Китая", проводимую Штатами.

"В случае, если конгрессмены США посетят Тайвань, это будет грубым нарушением принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, вмешательством во внутренние дела Китая, это также нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности КНР и направит серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - указал он.

Вместе с тем Ван Вэньбинь подчеркнул, что "Китай требует от США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, не организовывать визиты членов конгресса на Тайвань, прекратить официальные контакты между США и Тайванем, перестать создавать напряженность в Тайваньском проливе".

"Если же США будут настаивать на своем, то они будет нести полную ответственность за последствия", - указал он.

Ранее сообщалось, что глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол заявил, что возглавит делегацию, которая посетит Тайвань в конце мая, чтобы поздравить нового главу администрации острова с инаугурацией.