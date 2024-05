Делегация Люксембурга вместе с миссией наблюдателей ЕС в Армении посетила Ерасх

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) приняла делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении EUMA в социальной сети X.

«Большая честь принимать делегацию Люксембурга во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером. Гости присоединились к патрулю в районе Ерасха, чтобы узнать больше о ситуации на земле», - говорится в записи.

Honoured to host a delegation from Luxembourg headed by Claude Wiseler @ClaudeWiseler, the President of the Chamber of Deputies of the Grand Duchy of Luxembourg @ChambreLux. Guests joined a patrol in the Yeraskh area to learn more about the situation on the ground. pic.twitter.com/Rt34OxzvRj