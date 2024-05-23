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Делегация Люксембурга вместе с миссией наблюдателей ЕС в Армении посетила Ерасх

Делегация Люксембурга вместе с миссией наблюдателей ЕС в Армении посетила Ерасх

Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении (EUMA) приняла делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении EUMA в социальной сети X.

«Большая честь принимать делегацию Люксембурга во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером. Гости присоединились к патрулю в районе Ерасха, чтобы узнать больше о ситуации на земле», - говорится в записи.

Делегация во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером посетила Армению 22 мая. За это время Клод Визлер встретился с председателем НС Аленом Симоняном, выступил с речью в НС Армении, а также встретился с президентом Ваагном Хачатуряном. 23 мая он также встретился с премьер-министром Николом Пашиняном.


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