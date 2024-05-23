Секретарь СБ Армении и старший советник госсекретаря США обсудили процесс урегулирования отношений Армения-Азербайджан

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ, собеседники обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, коснулись последних развитий в рамках переговорного процесса и перспектив установления долгосрочного мира.

На встрече также были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня.