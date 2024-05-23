Иностранные делегации принимают участие в церемонии похорон президента Ирана

Дипломаты иностранных дипмиссий, а также ряд официальных лиц из соседних стран прибыли в Мешхед на церемонию похорон президента Ирана Эбрахима Раиси.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, помимо генеральных консулов ​​и глав иностранных дипмиссий, базирующихся в Мешхеде, в родной город Раиси прибыли официальные лица из Ирака и Афганистана на его похороны, сообщают власти провинции Хорасан Разави.

Сегодня тело погибшего в авиакатастрофе президента Ирана доставили в его родной город Мешхед, где его похоронят.

По данным представительства министерства иностранных дел Ирана в Мешхеде предсавители Ирака, Афганистана, Пакистана, Турции, Туркменистана и Саудовской Аравии, а также Организации Объединенных Наций, имеющие действующие консульства и представительства в Мешхеде принимают участие в похоронах Раиси.