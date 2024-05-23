Иностранные делегации принимают участие в церемонии похорон президента Ирана
Дипломаты иностранных дипмиссий, а также ряд официальных лиц из соседних стран прибыли в Мешхед на церемонию похорон президента Ирана Эбрахима Раиси.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, помимо генеральных консулов и глав иностранных дипмиссий, базирующихся в Мешхеде, в родной город Раиси прибыли официальные лица из Ирака и Афганистана на его похороны, сообщают власти провинции Хорасан Разави.
Сегодня тело погибшего в авиакатастрофе президента Ирана доставили в его родной город Мешхед, где его похоронят.
По данным представительства министерства иностранных дел Ирана в Мешхеде предсавители Ирака, Афганистана, Пакистана, Турции, Туркменистана и Саудовской Аравии, а также Организации Объединенных Наций, имеющие действующие консульства и представительства в Мешхеде принимают участие в похоронах Раиси.
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