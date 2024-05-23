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Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луиса Боно

Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луиса Боно

Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, собеседники обсудили региональные развития, в том числе процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув важность обеспечения его продолжения.


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