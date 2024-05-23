Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луиса Боно
17:10, 23 Май 2024
Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, собеседники обсудили региональные развития, в том числе процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув важность обеспечения его продолжения.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Türkçe | Español | ქარ | AMP Версия