Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луиса Боно

Вице-премьер Мгер Григорян принял старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе, сопредседателя Минской группы ОБСЕ Луиса Боно.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, собеседники обсудили региональные развития, в том числе процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, подчеркнув важность обеспечения его продолжения.