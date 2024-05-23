Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-05-24

ЕРЕВАН, 23 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 мая, курс доллара США сократился на 0.79 драмa и составил 387.58 драм. Курс евро сократился на 0.59 драмa и составил 420.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 4.29 драм. Курс британского фунта сократился на 1.08 драмa и составил 493.16 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 303.39 драмa и составила 30004.81 драм. Цена серебра выросла на 1.44 драмa и составила 396.45 драм.