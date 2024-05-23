Эксперты ООН готовят новый документ по градостроительству, жилищному хозяйству и управлению земельными ресурсами Армении

По инициативе Комитета по градостроительству Республики Армения в Армению прибыла делегация экспертов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на сообщение комитета, международные эксперты изучают проблемы градостроительства, управления земельными ресурсами, пропорционального территориального развития и жилищного строительства, а также пути развития этих сфер.

В результате исследовательской работы по заказу правительства РА будет разработан документ “Характеристика страны, касательно градостроительства, жилищного хозяйства и управления земельными ресурсами Республики Армения”. С этой целью Комитет по градостроительству организовал встречи делегации с представителями правительственных органов, органов местного самоуправления и частного сектора.

Отмечается, что результаты многочисленных обсуждений и исследований, проведенных в ходе более чем недельного визита, были обобщены на встрече с участием заинтересованных структур. Эксперты представили свою оценку программ, реализованных в рамках документа “Характеристика страны”, принятого в 2017 году, рассмотрели текущую ситуацию, вызовы и возможности.

Заместитель председателя Комитета по градостроительству Нуне Петросян поблагодарила партнеров, сотрудничавших с комитетом в рамках исследования, а также представителей Европейской экономической комиссии ООН за разработку нового пакета предложений по развитию этих важных сфер. Она подчеркнула, что консультативные рекомендации международных экспертов помогут правильно организовать программы развития по ключевым направлениям.

С этой целью особое значение придается вопросам, касающимся пропорционального территориального развития, эффективного использования территорий, развития инфраструктуры, социального жилищного обеспечения, обеспечения электронного доступа к отраслевым данным.

Комитет по градостроительству продолжит координировать работу с экспертами в течение года. Планируется, что документ характеристики страны будет готов в октябре и будет представлен на сессии комитета ЕЭК ООН по градостроительству, жилищному строительству и управлению земельными ресурсами в Женеве.