Азербайджан, уничтожающий памятники, призывает ЮНЕСКО “спасти” Конд

В рамках своей агрессивной и экспансионистской антиармянской повестки Азербайджан продолжает осуществлять заведомо ложные и пропагандистские кампании. Как передает “Арменпресс”, Научно-аналитический фонд “Гегард” распространил заявление по этому поводу, отметив, что годами не жалея усилий и ресурсов, он пытается представить «азербайджанским» более чем 2800-летний Ереван.

Очередной мишенью Азербайджана стал Конд, древнейший квартал Еревана. Конд, получивший свое название благодаря своей расположенности на возвышенности, в период персидского господства был переименован в “Тапабаши” (вершина холма). Один из древнейших памятников Конда - это основанная в VII веке церковь Святого Иоанна Крестителя, которая разрушилась из-за землетрясения в 1679 году и была восстановлена в 1710 году.

Азербайджанцы в своих публикациях используют переименованное в “Тепебаши” название квартала Конд. Такая пропагандисткая кампания Азербайджана не является новой.

Еще 7 июля 2022 года азербайджанские “культурные и общественные деятели” обратились к Одри Азуле, Генеральному директору учреждения Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с призывом предотвратить “уничтожение азербайджанского историко-культурного наследия”.

7 мая 2024 года Азербайджан на сей раз от имени общественных организаций вновь обратился к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле с призывом сохранить Конд. Среди подписавших этот призыв так называемые “Община Западного Азербайджана”, “Пропаганда культурного наследия Иревана”, “Общество Зангезур” и другие общественные организации, названия которых неприкрыто отражают их повестку и цель деятельности.

Не затрагивая сам факт того, что Конд не является азербайджанским, надо сказать, что само это заявление по своей сути пародоксально, если учитывать политику Азербайджана, суть которой - преднамеренное избрание в качестве мишени и задокументированное уничтожение армянских историко-культурных ценностей в Нахиджеване, Арцахе и в других регионах.

Более того, в заявлении Азербайджан выражает “готовность к диалогу и сотрудничеству с ЮНЕСКО” по предотвращению “уничтожения азербайджанского исторического наследия”, а также призывает “отправить в Ереван миссию по сбору фактов...”.

Подобный призыв является издевательством и очередным парадоксом, так как ЮНЕСКО в 2020 году выразил готовность по созданию независимой технической миссии для оценки статуса культурных ценностей Арцаха. Азербайджан, однако, воспрепятствовал въезду миссии в Арцах, бросив вызов международным структурам и их деятельности, и подчеркнув этим свои попытки замаскировать факты уничтожения армянского наследия в Арцахе.

Таким образом, кампания по “азербайджанизации” ереванского квартала Конда является открытым выражением более широкой повестки Азербайджана, направленной на фальсификацию истории и предъявлению своих территориальных претензий к Армении. В условиях, когда международное сообщество не предпринимает соответствующих шагов, уничтожение армянских историко-культурных ценностей достигло тревожных масшатбов. Сегодня в оккупированном Арцахе под контролем Азербайджана находится, по крайней мере, 1456 армянских историко-культурных памятников”, говорится в заявлении.