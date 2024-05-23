Военный кабмин Израиля поручил продолжить переговоры с ХАМАС об освобождении заложников

Военный кабинет Израиля поручил переговорной группе продолжить усилия по достижению соглашения об освобождении заложников. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает The Jerusalem Post, со ссылкой на офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным СМИ, заседание Военного кабинета длилось 4 часа: большинство членов кабинета одобрили решение продолжить усилия по достижению соглашения.

Катарское издание Al-Araby Al-Jadeed, со ссылкой на египетский источник сообщило, что египетские официальные лица начали работу по возобновлению переговоров.

22 мая правительство Египта заявило, что может полностью отказаться от участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа.

“Попытки поставить под сомнение и оскорбить посреднические усилия Египта (...) приведут лишь к дальнейшему осложнению ситуации в Газе и во всем регионе и могут подтолкнуть Египет к полному отказу от своего посредничества в текущем конфликте”, - говорится в заявлении главы египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

Заявление Рашвана было опубликовано в ответ на публикацию CNN, согласно которой информированные источники сообщили, что Египет, прежде чем передать его ХАМАС, изменил условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, подписанного Израилем.

Рашван назвал эту публикацию “ложной” и “лишенной какой-либо информации или фактов”.