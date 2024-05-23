Вековая армяно-грузинская дружба и связи находят свое выражение также в сфере культуры: Элисо Болквадзе

Многотысячелетние дружественные отношения между армянским и грузинским народами находят свое выражение также в культурном взаимодействии между двумя странами, которое отличается высоким уровнем развития, считает председатель комиссии по вопросам культуры парламента Грузии и известная пианистка Элисо Болквадзе.

Грузинский парламентарий, являющаяся также известной пианисткой, 21 мая дала сольный концерт в концертном зале «Арам Хачатурян», после чего ответила на вопросы «Арменпресс».

Она отметила, что живущие в Грузии тысячи армян также оказывают свое влияние на развитие армяно-грузинских межкультурных отношений.

«Я сейчас нахожусь в политике, я депутат, являюсь председателем комиссии по вопросам культуры парламента Грузии. Имеющаяся культурно-историческая связь между двумя странами глубоко развита также на парламентском уровне. Мы работем по всем направлениям как с министерствами, так и на парламентском уровне.

Оба направления возможны, поскольку культурная дипломатия парламента Грузии является одной из важнейших тем для нашей комиссии.

У нас множество совместных идей, по которым на днях мы провели очень интересную беседу на встрече с членами комиссии по делам науки, образования, культуры, спюрка, молодежи и спорта Национального собрания Армении.

Это означает, что, лучшее, что мы сделаем, - продолжим наши отношения также ради будущего, поскольку это то, что было, возможно, веками, но сейчас мы будем иметь новые, более свежие отношения, которые все больше и больше углубляются между двумя странами», отметила Элисо Болквадзе, напомнив, что еще в 2022 году между соответствующими комиссиями парламентов Армении и Грузии был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере культуры.

Касаясь вопроса о наличии программ о проведении дней грузинской культуры в Армении и, наоборот, - армянской культуры в Грузии, депутат отметила, что обе стороны готовятся к проведению подобных мероприятий. Вместе с тем она указала на важность в этом вопросе прямого взаимодействия между парламентами двух стран.

«Парламенты могут содействовать этому и продвигать эту идею. И, конечно, мы определяем политическое направление между странами, и я уверена, что в недалеком будущем, конечно, необходима определенная организация вокруг этого вопроса, так как ситуация как в Армении, так и в Грузии, не такая уж простая. Мы две небольшие страны, которые борются за независимость и суверенность. И, конечно, у нас есть такая идея. В парламенте Грузии идут обсуждения о том, как можно это реализовать. Мы обсуждаем также, как мы можем наилучшим образом отметить 100-летие легендарного музыканта Шарля Азнавура», - сказала Болквадзе. Она сообщила, что в Грузии усилиями посольства Армении и парламента страны уже отметили 100-летие известного кинорежиссера Сергея Параджанова.

В ходе интервью Элисо Болквадзе затронула также тему деятельности основанного ею благотворительного фонда «Лира», цель которого – содействовать имеющим музыкальный талант молодым. Она отметила, что проживающие в Грузии талантливые армянские дети также пользуются поддержкой этого фонда.

«Конечно, у нас есть талантливые армянские дети. Они живут в Ахалкалаке (ред. -Джавахке). Есть две фантастические молодые пианистки – Анаит Стелмашова и Арсени, которой всего 10 лет. Анаит сейчас очень развита. Она несколько раз участвовала в проходивших в Париже и Батуми фестивалях, удостоилась множества призов. Сейчас она в Вене. Так что, у нас много талантливых и удивительных пианистов.

Фонд «Лира» под высокой эгидой ЮНЕСКО проводит в Батуми Международный Черноморский фестиваль, который является одним из лучших фестивалей Грузии. Кроме того, мы организовываем мастер-классы для молодых талантов. Фонд, конечно, содействует детям, находящимся в Грузии. Однако, к примеру, когда я в последний раз находилась в Армении, вместе с посольством Грузии мы организовали молодежный прием и выбрали одного мальчика, который очень талантлив, и он уже в Париже. Сейчас я готовлюсь пригласить его во второй раз», – сказала грузинский парламентарий, добавив, что необходимо продвигать талантливую молодежь, мотивировать ее, чтобы молодые могли творить, используя свои таланты.

«Это очень важно для меня. Я делаю это от всего сердца и всегда готова помочь всем, чем смогу», - заключила Элисо Болквадзе.