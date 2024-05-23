В Париже именем Шарля Азнавура названа площадь

Мэрия Парижа назвала в честь легендарного шансонье Шарля Азнавура площадь в 8-м округе столицы, которая находится в историческом центре города, на Елисейских полях.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает телесеть BFMTV.

Городской совет решил таким образом дать дань уважения Азнавуру, в песнях которого особое место занимал Париж.

На мероприятии, посвященном 100-летию артиста, присутствовали мэр Парижа Анн Идальго, родные и друзья Азнавура.

Решение - назвать площадь в честь Азнавура - было принято Городским советом Парижа в декабре 2023 года. В 2021 году его бюст был установлен в парижском районе Одеон, где Азнавур провел свое детство.

Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года. Азнавур был не только блестящим артистом, но и поэтом, композитором.

Шарль Азнавур написал около 1 300 песен. Его пластинки и диски расходились миллионными тиражами. Он снялся в 60 фильмах.