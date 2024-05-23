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В Париже именем Шарля Азнавура названа площадь

В Париже именем Шарля Азнавура названа площадь

Мэрия Парижа назвала в честь легендарного шансонье Шарля Азнавура площадь в 8-м округе столицы, которая находится в историческом центре города, на Елисейских полях. 

Как передает “Арменпресс, об этом сообщает телесеть BFMTV. 

Городской совет решил таким образом дать дань уважения Азнавуру, в песнях которого особое место занимал Париж. 

На мероприятии, посвященном 100-летию артиста, присутствовали мэр Парижа Анн Идальго, родные и друзья Азнавура. 

Решение - назвать площадь в честь Азнавура - было принято Городским советом Парижа в декабре 2023 года. В 2021 году его бюст был установлен в парижском районе Одеон, где Азнавур провел свое детство. 

Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года. Азнавур был не только блестящим артистом, но и поэтом, композитором. 

Шарль Азнавур написал около 1 300 песен. Его пластинки и диски расходились миллионными тиражами. Он снялся в 60 фильмах.


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