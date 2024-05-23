Тизер фильма “Мистер Азнавур” о Шарле Азнавуре уже можно видеть в интернете

Фильм “Мистер Азнавур”, снятый к столетию великого шансонье Шарля Азнавура и которого ждали поклонники, будет показан 23 октября.

“Арменпресс” сообщает, что тизер фильма уже можно видеть в интернете.

Роль Азнавура в фильме исполняет известный артист Тахар Рахим, с которым Азнавур был знаком лично. Рахим родом из Алжира. Он снялся в фильме Фатиха Акина «The CUT», исполнив роль Назарета Манукяна. Тахар Рахим - двукратный лауреат премии “Сезар”, он был удостоен и премий “BAFTA” и “Золотой глобус”.

Фильм “Мистер Азнавур” рассказывает о том, как в 1950-х годах Шарль Азнавур, преодолев все препятствия, которые годами мешали ему, наконец, добился признания и покорил сердца людей своими проникновенными песнями.

Он и о женщине, сыгравшей большую роль в жизни Азнавура, великой Эдит Пиаф, об их знакомство и дружбе, продолжавшейся до конца жизни Пиаф.

Продюсер фильма Жан-Рашид Калуш, муж дочери Азнавура Кати Азнавур, рассказал, что шансонье дал разрешение на создание биографического фильма о нем еще при жизни. По его задумке, фильм должен был быть сосредоточен на первой части его жизни, “от нуля до славы”.