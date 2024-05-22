В Мадриде 22 мая состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Испании под руководством заместителя министра иностранных дел Республики Армения Паруйра Ованнисяна и государственного секретаря по иностранным и глобальным делам МИД Испании Диего Мартинеса Белио.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны обсудили широкий спектр тем двусторонней повестки и сотрудничества между двумя странами, подчеркнув потенциал в сферах экономики, высоких технологий, культуры, образования, туризма и др. Было затронуто взаимодействие двух стран на многосторонних площадках. Собеседники обсудили дальнейшее углубление партнерства Армения-ЕС.

Заместитель министра Ованнисян проинформировал своих испанских коллег о видении Армении достижения прочного мира на Южном Кавказе и позиции Республики Армения по ключевым вопросам в процессе нормализации отношений с Азербайджаном. Замглавы МИД подчеркнул важность взаимного признания территориальной целостности и обеспечения максимальной ясности в процессе делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Паруйр Ованнисян коснулся вопросов региональных транспортных и экономических проектов и в этом контексте представил проект «Перекресток мира», разработанный правительством Армении.

Состоялся обмен мнениями и о подходах двух стран к вопросам международной повестки дня. Стороны подчеркнули важность регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.