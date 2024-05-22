Время в Ереване: 11:07,   22 Май 2024

Президент Армении наградил председателя Палаты депутатов Люксембурга Клода Визлера Медалью признательности 

Президент Армении наградил председателя Палаты депутатов Люксембурга Клода Визлера Медалью признательности 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян  принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Ваагн Хачатурян отметил: “Рад приветствовать Вас и возглавляемую Вами делегацию в президентской резиденции. Мы высоко ценим Вашу поддержку и поддержку Люксембурга Армении в эти трудные времена. Мы глубоко тронуты вашей поддержкой Республики Армения.

В отношениях между нашими странами важное значение имеет межпарламентское сотрудничество”.

Клод Визлер поблагодарил за теплый прием и отметил: “Наши отношения имеют давнюю историю, дипломатические отношения между нашими странами установлены с 1992 года и продолжаются уже более 30 лет. Мы очень хорошо сотрудничали на парламентском уровне, сформировалась хорошая группа дружбы, которая эффективно работает.

У нас были взаимные визиты даже на уровне исполнительной власти. Ваш министр иностранных дел посетил Люксембург несколько месяцев назад, и мы провели с ним очень хорошую беседу. В парламенте Люксембурга мы часто говорим об Армении, потому что Армения важная для нас страна”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки тесного сотрудничества между Арменией и Люксембургом как на двусторонней основе, так и на платформе Евросоюза.

Стороны высоко оценили важную роль парламентской дипломатии в отношениях между двумя странами и активное сотрудничество парламентских групп дружбы.

Были затронуты демократические реформы, осуществленные в Армении за последние годы, в связи с чем президент подчеркнул, что Армения неуклонно движется по пути становления и укрепления демократических институтов и ценностей.

Коснувшись региональных реалий, президент Ваагн Хачатурян подтвердил четкую позицию Республики Армения по достижению стабильного и прочного мира и формированию урегулированных и добрососедских отношений со всеми соседями без предварительных условий.

В ходе встречи президент Республики Армения наградил председателя Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клода Визлера Медалью признательности за значительный вклад в укрепление и развитие дружественных связей между Арменией и Люксембургом, а также защиту гуманитарных ценности.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am