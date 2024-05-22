Президент Армении наградил председателя Палаты депутатов Люксембурга Клода Визлера Медалью признательности 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клодом Визлером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Ваагн Хачатурян отметил: “Рад приветствовать Вас и возглавляемую Вами делегацию в президентской резиденции. Мы высоко ценим Вашу поддержку и поддержку Люксембурга Армении в эти трудные времена. Мы глубоко тронуты вашей поддержкой Республики Армения.

В отношениях между нашими странами важное значение имеет межпарламентское сотрудничество”.

Клод Визлер поблагодарил за теплый прием и отметил: “Наши отношения имеют давнюю историю, дипломатические отношения между нашими странами установлены с 1992 года и продолжаются уже более 30 лет. Мы очень хорошо сотрудничали на парламентском уровне, сформировалась хорошая группа дружбы, которая эффективно работает.

У нас были взаимные визиты даже на уровне исполнительной власти. Ваш министр иностранных дел посетил Люксембург несколько месяцев назад, и мы провели с ним очень хорошую беседу. В парламенте Люксембурга мы часто говорим об Армении, потому что Армения важная для нас страна”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки тесного сотрудничества между Арменией и Люксембургом как на двусторонней основе, так и на платформе Евросоюза.

Стороны высоко оценили важную роль парламентской дипломатии в отношениях между двумя странами и активное сотрудничество парламентских групп дружбы.

Были затронуты демократические реформы, осуществленные в Армении за последние годы, в связи с чем президент подчеркнул, что Армения неуклонно движется по пути становления и укрепления демократических институтов и ценностей.

Коснувшись региональных реалий, президент Ваагн Хачатурян подтвердил четкую позицию Республики Армения по достижению стабильного и прочного мира и формированию урегулированных и добрососедских отношений со всеми соседями без предварительных условий.

В ходе встречи президент Республики Армения наградил председателя Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клода Визлера Медалью признательности за значительный вклад в укрепление и развитие дружественных связей между Арменией и Люксембургом, а также защиту гуманитарных ценности.