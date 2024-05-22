Как минимум две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке 44-дневной войны против Армении: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что как минимум две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке 44-дневной войны против Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись проазербайджанского заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, которое он сделал во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Шуши.

“Я знаю как минимум две страны-члена ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Эти страны, естественно, создавали имитацию того, что хотят нам помочь или что они якобы нам помогали. Но я хочу сказать еще раз, что война была даже не из-за Нагорного Карабаха, потому что я показал в Следственной комиссии, что они уже давно закрыли для себя вопрос Нагорного Карабаха. Целью той войны было несуществование независимого государства Республика Армения”, - отметил Пашинян, выразив радость от того, что удалось добиться публичного признания президента Беларуси.

“Эти попытки будут продолжены: еще есть люди, которые должны сказать об этом публично”, - добавил он.

По словам премьер-министра, попытки покушения на государственность Армении потерпели неудачу 9 ноября 2020 года и после этого, а также в мае 2021 года, когда были распущены Национальное Собрание и правительство. Также эти попытки не удались в сентябре 2022 года, сентябре 2023 года.

“Попытались 9 мая 2024 года, снова не получилось, и не получится, в том числе из-за раскритикованного ими процесса делимитации. Этим процессом делимитации мы многих лишили возможности разжигать пограничные столкновения параллельно с [событиями] 9 мая 2024 года”, - сказал премьер-министр, напоминая о своем убеждении, высказанном с трибуны НС в 2022 году, что если удастся сохранить государственность Армении в ближайшие 1-2 года, то ее существование будет гарантировано на ближайшие 50-100 лет.

“Что касается процесса делимитации, то, что я сказал, может показаться преувеличением, но мы на 60% решили эту проблему. Этот шум призван не допустить укоренения среди людей, граждан сознания того, что сегодня мы в Киранце, Воскепаре, Беркабере закладываем краеугольные камни нашего государства, на которых будет построено государство, безопасность, свобода, счастье”, - подчеркнул Пашинян.

Напомним, что 16 мая на встрече с президентом Азербайджана президент Беларуси, которая является членом ОДКБ, сказал: “Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу. Но, в-третьих, мы сошлись во мнении, Вы тогда затронули этот вопрос, что после войны начнется самое тяжелое время, когда надо будет возрождать те земли, которые вы освободили, начинать возрождение. И как раз настало то тяжелое время, когда надо возрождать эти земли, надо возвращать людей, а некоторые уже родились в городе, проблема, наверное, будет. Победили, победу удержали. Сейчас надо возрождать. Это – время, это – большой труд, это за пять и, может, за десять лет трудно все выполнить”.