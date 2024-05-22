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Президент Армении посетил посольство Ирана и сделал запись в Книге соболезнований

Президент Армении посетил посольство Ирана и сделал запись в Книге соболезнований

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян посетил посольство Исламской Республики Иран в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагн Хачатурян сделал запись в Книге соболезнований, открытой в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц в результате авиакатастрофы, и выразил поддержку правительству и народу Ирана в лице посла Мехди Собхани.


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