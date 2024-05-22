Премьер-министр видит проблему в финансовых потоках Армянской Апостольской церкви

Правительство официально предложило Армянской Апостольской церкви ввести налоговую систему и возвращать церкви все собранные деньги, однако Армянская Апостольская церковь отклонила это предложение. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись темы налогообложения Армянской Апостольской церкви.

“Мы говорили, что не хотим оставлять теневого места в общем денежном обращении. Мы понимаем, что Армянская Апостольская церковь имеет особенности, и мы официально предложили ввести налоговую систему и возвращать все собранные деньги Армянской Апостольской церкви, и это предложение было официально сделано, и для меня удивительно, почему оно было отклонено”, - сказал премьер-министр.

По его словам, правительство просто хочет прозрачности.

“Мы вернем в полном объеме все средства, которые были собраны в результате деятельности Армянской Апостольской церкви. Но когда мы анализируем, что может быть причиной отклонения этого предложения, то приходим к выводу, что проблема в прозрачности, потому что, по всей вероятности, есть проблемы с финансовыми потоками, в противном случае, пусть кто-нибудь объяснит, почему это предложение было отклонено”, - заключил премьер-министр.