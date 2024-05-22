Дискуссия не столько о квадратных километрах, сколько о том, является ли Армения суверенным государством или нет:Пашинян

Суверенная территория Республики Армения составляет 29 743 квадратных километра, и это концепция Реальной Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян, отметив, что те люди, которые не дают ответа на вопрос, какова площадь суверенной территории Республики Армения, являются носителями концепции Исторической Армении.

“Если кто-то говорит, что суверенная территория Республики Армения составляет не 29 743 квадратных километров, а, по их мнению, они расчищают путь, чтобы иметь возможность сказать, что суверенная территория Республики Армения составляет, например, 300 000 квадратных километров, то они не понимают, - а если и понимают, то еще хуже, - что таким же образом дают возможность другим сказать: знаете что, суверенная территория Республики Армения составляет 23 квадратных километра.

Здесь дискуссия не столько о квадратных километрах, сколько о том, является ли Республика Армения суверенным государством или нет. Потому что если ты являешся государством без определенной территории, то ты не можешь идентифицировать свою территорию и в каком-то смысле попадаешь в поле «негосударства»”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также затронул одно из выступлений лидера движения “Тавуш за Родину” архиепископа Баграта Галстаняна, в котором последний заявил, что "его движение касается «неожиданий», в обмен на которые они получат родину и страну”.

“Люди, которые приходят и говорят, что мы делаем «движение неожиданий», ведут напрямую к «негосударственности, ненезависимости, несуверенности, негражданству».

Они хотят мечтать о Карсе, сидя в кафе в центре Еревана. И тем самым они потеряют Ереван.

Вот в чем разница между Реальной Арменией и Исторической Арменией. Они хотят, чтобы люди мечтали о Зангелане или, как они говорят, Санасаре, сидя при этом в реальном Капане. И тем самым они потеряют Реальную Армению и реальный Капан.

Реальная Армения направлена на будущее. Реальная Армения конкретна, мы знаем реальную границу, безопасность которой мы обеспечиваем не тем, что с утра до ночи падаем в ноги тем или иным субъектам или позволяем им обеспечивать нашу безопасность, а стоя на своих законных позициях”, - заключил Пашинян.