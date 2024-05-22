Повестка отношений Армения-ЕС более обширна, чем это предусмотрено базовым соглашением: Мирзоян

В последнее время Армения и Евросоюз в позитивном ключе пересматривают отношения и двустороннюю повестку. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись реализации предусмотренных Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA) программ, направленных на углубление отношений Армения-ЕС.

“У нас есть основополагающий документ CEPA, который уже предопределяет конкретные направления и действия. Когда я говорю, что идет пересмотр, я имею в виду следующее: сейчас обсуждаются вопросы и будут происходить процессы, которые выходят за предварительные рамки, которые предусматривались CEPA”, - сказал министр иностранных дел.

По его словам, если, например, будет начат диалог по либерализации виз с ЕС, то это предусмотрено этим соглашением, но обсуждаются и другие инструменты.

“Теперь, в соответствии с тем, что заявил премьер-министр Армении в Европарламенте, в соответствии с тем, что было объявлено на трехсторонней встрече, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе, по крайней мере, по части Армения-Европейский союз, в соответствии с этими заявлениями и позициями мы обсуждаем с Европейским союзом CEPA и новые инструменты помимо него”, - уточнил Мирзоян, добавив, что с обеих сторон существует политическая воля к углублению отношений.

По словам главы внешнеполитического ведомства, они включают в себя множество направлений: авиация, диверсификация экономики, сближение рынков, повышение стандартов качества и т.д.

Коснувшись вопроса о том, означает ли это расширение сфер, включенных в CEPA, глава МИД пояснил, что формально нового соглашения нет, поэтому действия, вытекающие из соглашения, не изменятся, но само соглашение не ограничивает другие совместные действия и программы.

“То есть мы продолжаем шаги по полной имплементации CEPA и параллельно вносим в повестку наших двусторонних отношений и другие элементы, которые не менее важны”, - заключил Мирзоян.