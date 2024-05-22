Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 пройдет в Будапеште

Решающий матч Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/26 примет Будапешт. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решение было принято на заседании исполкома организации.

Финал Лиги Европы в отчетном сезоне пройдет в Стамбуле, Лиги конференций – в Лейпциге.

Стамбул примет финал Лиги конференций-2026/27, решающий матч Лиги Европы этого сезона пройдет во Франкфурте-на-Майне. Хозяин финала Лиги чемпионов-2026/27 будет назвал позднее.