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Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 пройдет в Будапеште

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 пройдет в Будапеште

Решающий матч Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/26 примет Будапешт. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Решение было принято на заседании исполкома организации.

Финал Лиги Европы в отчетном сезоне пройдет в Стамбуле, Лиги конференций – в Лейпциге.

Стамбул примет финал Лиги конференций-2026/27, решающий матч Лиги Европы этого сезона пройдет во Франкфурте-на-Майне. Хозяин финала Лиги чемпионов-2026/27 будет назвал позднее.


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