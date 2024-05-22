Правительство намерено построить новый терминал в аэропорту Звартноц

На данный момент ведутся переговоры о строительстве нового терминала в международном аэропорту Звартноц.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал вице-премьер Мгер Григорян, отвечая на вопрос, какие шаги предпринимает правительство для управления пассажиропотоками в международном аэропорту Звартноц.

“Существующего терминала международного аэропорта Звартноц недостаточно для обслуживания пассажиропотока. Я согласен, что есть необходимость в улучшении и, честно говоря, по нашему впечатлению, вопросы управления потоками постоянно совершенствуются, но этого недостаточно. Должен быть построен новый терминал. В настоящее время ведутся переговоры о строительстве нового терминала. Переговоры достаточно сложные, поскольку мы считаем, что продолжать концессионные отношения в рамках действующего соглашения невозможно, поскольку существуют параметры, неприемлемые в сегодняшних реалиях для Республики Армения”, - сказал вице-премьер.

Григорян сообщил, что проект и эскиз нового терминала уже готовы, но обсуждения других положений контракта продолжаются.

“Думаю, что индикативные условия для реализации новых инвестиций и расширения концессионных отношений будут подведены примерно через месяц. Сумма инвестиций составляет около 450 млн евро”, - заключил Григорян.