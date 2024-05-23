Настало время сделать наши голоса слышимыми: 22-летняя Анна Овсепян баллотируется на региональных выборах в Брюсселе

На региональных, федеральных и европейских выборах в Бельгии, которые состоятся 9 июля, баллотируются 5 кандидатов - армян, 1 из которых - в брюссельских региональных, 2 - в федеральных и 2 - в списках европейских выборов.

Корреспондент “Арменпресс” в Брюсселе серией интервью представит этих кандидатов, приоритеты их предвыборной кампании и значение участия в выборах кандидатов - армян для армянской общины Бельгии.

У 22-летней Анны Овсепян, выдвинутой партией “MR” на региональных выборах в Брюсселе, интерес к политике возник еще в подростковом возрасте. Цель молодой армянки, придающей большое значение либеральным ценностям, - создать среду, в которой образование будет качественным, а инициативность и труд будут поощряться.

- Расскажите о себе? Каков Ваш профессиональный опыт и как Вы пришли в политику?

Я стала интересоваться политикой и геополитикой с юных лет, и думала заняться политикой, понимая при этом, что для молодого человека другой национальности это не так просто, как кажется. Но когда мы хотим оказать положительное влияние на наше общество, мы должны идти до конца. Сейчас я юрист и занимаюсь политикой. В то же время я тренер по танцам, сочетающий в себе огромную любовь и к праву, политике и к спорту.

Чем обусловлено Ваше решение выбрать партию “MR”?

-Я проходила стажировку в Европарламенте в политической фракции “Обнови Европу”. Именно тогда я по-настоящему поняла, что разделяю либеральные ценности. MR - политическая партия Бельгии, воплощающая либеральные ценности.

-Каковы Ваши приоритеты и что Вы обещаете избирателю?

-Моя цель - создать среду, в которой жители города будут чувствовать себя в безопасности, где улицы будут чистыми, где образование для молодежи будет качественным, а активность и труд будут поощряться и развиваться.

-Какое ощутимое влияние и результат может иметь выдвижение армян - кандидатов для армянской общины Бельгии и возможные успехи?

В Бельгии нет избранных представителей армянской национальности. Наша диаспора, сильная и хорошо интегрированная, и она также заслуживает своего места в местной политике. И настало время сделать сделать наши голоса слышимыми.

ЛИЛИТ ГАСПАРЯН