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Секретарь Совета безопасности Армении во время выступления в Дохе представил подробности программы “Перекресток мира”

Секретарь Совета безопасности Армении во время выступления в Дохе представил подробности программы “Перекресток мира”

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в рамках Форума глобальной безопасности, проходящего в Дохе, 22 мая выступил с речью,  в которой уделил внимание проекту “Перекресток мира” и региональной взаимозависимости. 

Как передает “Арменпресс, со ссылкой на пресс-службу СБ РА, Армен Григорян представил детали и преимущества проекта “Перекресток мира”, разработанного правительством Армении. Он рассказал о принципах разблокирования каналов связи - равенстве и взаимности, и подчеркнул, что разблокируемые инфраструктуры должны действовать в соответствии с суверенитетом и юрисдикцией страны, на территории которой они расположены. 

Армен Григорян представил и положительное влияние проекта на создание более безопасного и стабильного региона.


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