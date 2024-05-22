Секретарь Совета безопасности Армении во время выступления в Дохе представил подробности программы “Перекресток мира”

Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян в рамках Форума глобальной безопасности, проходящего в Дохе, 22 мая выступил с речью, в которой уделил внимание проекту “Перекресток мира” и региональной взаимозависимости.

Как передает “Арменпресс”, со ссылкой на пресс-службу СБ РА, Армен Григорян представил детали и преимущества проекта “Перекресток мира”, разработанного правительством Армении. Он рассказал о принципах разблокирования каналов связи - равенстве и взаимности, и подчеркнул, что разблокируемые инфраструктуры должны действовать в соответствии с суверенитетом и юрисдикцией страны, на территории которой они расположены.

Армен Григорян представил и положительное влияние проекта на создание более безопасного и стабильного региона.