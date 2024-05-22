Дженни Эрпенбек получила Международную Букеровскую премию в области литературы за роман “Кайрос”

Немецкая писательница Дженни Эрпенбек за роман “Кайрос” получила Международную Букеровскую премию. Она присуждается в области литературы на английском языке. Как передает “Арменпресс”, имя победителя на торжественной церемонии, состоявшейся в Лондоне, объявила председатель жюри, канадская писательница Элеанор Вактел.

Обладатель премии получает награду в размере 50 000 фунтов стерлингов (63 500 долларов США). По существующим правилам победитель должен разделить эти деньги с английским переводчиком книги, которым является немецкий поэт Михаэль Хофманн.

Книга, названная в честь греческого бога удачи, рассказывает историю отношений Катарины и Ганса, которая разворачивается на фоне падения Берлинской стены в 1989 году и приведших к нему событий.

“Это частная история большой любви и ее затухания, но также и история распада целой политической системы. Говоря простыми словами, как что-то, казавшееся в начале правильным, превратится в нечто неправильное? - рассказала Эрпенбек о своем романе в опубликованном на сайте премии интервью. - Мне был интересен этот переход. Многое здесь связано с языком, поскольку язык предназначен для выражения чувств и идей в той же степени, как и для их сокрытия и обмана”.

“Кайрос” - четвертый и пока последний роман 57-летней писательницы, который был опубликован в 2021 году и переведен на английский язык в 2023 году. Ранее она опубликовала несколько коротких произведений, долгое время работала в театре. Принимая награду, Эрпенбек рассказала, что она из большой писательской семьи. Ее бабушка и дедушка - немецкие писатели и актеры Фриц Эрпенбек и Хедда Циннер, которые долгие годы жили в Советском Союзе и работали над укреплением немецко-советской дружбы после окончания Второй мировой войны. Одна из улиц восточной части Берлина названа в честь Фрица Эрпенбека.