Освобождение Азербайджаном армян-военнопленных - предварительное условие переговоров: спикер Парламента Люксембурга

Люксембург готов развивать отношения с Арменией. Как передает “Арменпресс”, об этом на пресс-конференции в Национальном собрании Армении заявил председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург Клод Вислер.

Выразив благодарность председателю Национального собрания Республики Армения Алену Симоняну за гостеприимство, председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург подчеркнул, что для него большая честь находиться в Армении, его официальный визит в Армению свидетельствует о готовности развивать отношения между двумя странами.

“Это второй визит в Армению за последний год, это беспрецедентно. Впервые я посетил Армению в качестве члена парламентской делегации Люксембурга, и когда я стал председателем парламента, я вновь захотел посетить Армению в этом статусе. Мой визит показывает важность развития отношений между Арменией и Люксембургом, особенно в плане парламентского сотрудничества. Вы знаете, что у нас очень активные парламентские группы дружбы, бывают взаимные визиты. Также у нас замечательный политический диалог на уровне правительства, например, между министрами иностранных дел Армении и Люксембурга.

Сегодня и завтра мы намерены встретиться с президентом и премьер-министром, чтобы открыть для себя новые возможности для развития отношений”, - подчеркнул Вислер.

Он отметил, что представитель Люксембург также включен в состав гражданской миссии ЕС в Армении, что демонстрирует приверженность страны региональной безопасности и миру.

“Я думаю, что этот визит укрепит отношения между нашими странами и приведет к более тесному сотрудничеству в будущем. Мы также приветствуем ратификацию Римского статута”, - сказал председатель Палаты депутатов Великого Герцогства Люксембург.

Вислер сообщил, что Парламент Люксембурга единогласно принял все резолюции и решения, касающиеся Армении.

“Мы продолжим наше участие в гражданской миссии ЕС, которая важна для нас. При необходимости мы также усилим миссию и окажем поддержку в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мы работаем над новой программой Армения-ЕС, Люксембург в Брюсселе пытается продвигать ее. Мы четко заявляем, что освобождение военнопленных является предварительным условием для мирных переговоров. Это определенно для нас, и Парламент Люксембурга согласен с этим”, - заключил Клод Вислер.