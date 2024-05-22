Послание премьер-министра Пашиняна по случаю 100-летнего юбилея Национального героя Республики Армения Шарля Азнавура

Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю 100-летнего юбилея Национального героя Республики Армения Шарля Азнавура.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Дорогой народ, дорогие соотечественники,

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Шарля Азнавура, одного из величайших сынов армянского народа. Это юбилей, который пробуждает эмоции в душе и сознании каждого из нас, поскольку имя Шарля Азнавура в Республике Армения известно каждому, и это имя является родным для всех и каждого.

В Республике Армения даже те, кто не является меломаном, знают Шарля Азнавура как великого армянина, как человека, который обеспечил свое присутствие в жизни каждого из нас. Он является Национальным героем Республики Армения за неоценимые заслуги перед Республикой Армения, но он также является общечеловеческим героем, который объединил вокруг своего искусства человечество, пользовался любовью во всех уголках мира.

Шарль Азнавур создал себя сам, будучи человеком неописуемого трудолюбия, он сумел развить свой талант и превратить его в общечеловеческую ценность, выработать неповторимый музыкальный почерк. Быть и оставаться на небосклоне мирового искусства более полувека, быть востребованным на всех ведущих сценах мира мог только человек, которому есть что сказать миру, и Шарль Азнавур озвучил свое послание полностью и безоговорочно, и это послание было прежде всего о любви.

Эта послание будет жить еще долго, это послание еще будет вдохновлять миллионы поклонников, и это послание должно вдохновлять нас, поскольку Шарль Азнавур, находясь на вершине мировой славы и уважения, разделял горечь Республики Армения в минуты горечи и радовался ее успехам и достижениям.

Будучи Национальным героем Республики Армения, звездой мировой величины, он принял гражданство Республики Армения и взял на себя должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения, оставаясь в этой должности до конца своих дней, символизируя тем самым обретение приюта его эмигрантской семьи под крышей государства - Республики Армения. Сегодня семья Шарля Азнавура проживает в Республике Армения, и это более чем символично. Выходящий на прогулку по улицам Еревана его внук – маленький Мисак, является для меня величайшим символом того, что поиски армянским народом своей родины завершились, ибо эта родина уже обретена в лице Республики Армения.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения гражданина Республики Армения, Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения Шарля Азнавура. Да здравствует Республика Армения!”