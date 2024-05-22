Никол Пашинян прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом Раиси и с другими погибшими лицами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдуллахияном и с другими сопровождавшими их официальными лицами, погибшими в результате крушения вертолета. В составе делегации, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян.

“Арменпресс ” передает об этом, со ссылкой на агентство Mehrnews.

Церемония прощания состоится вечером 22 мая, на ней будут присутствовать исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер и исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани.

В Тегеран 22 мая для участия в церемонии прощания прибудут и зарубежные делегации.