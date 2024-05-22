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Никол Пашинян прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом Раиси и с другими погибшими лицами

Никол Пашинян прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом Раиси и с другими погибшими лицами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдуллахияном и с другими сопровождавшими их официальными лицами, погибшими в результате крушения вертолета. В составе делегации, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и вице-премьер Мгер Григорян.

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Арменпресс передает об этом,  со ссылкой на агентство Mehrnews. 

Церемония прощания состоится вечером 22 мая, на ней будут присутствовать исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер и исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани. 

В Тегеран 22 мая для участия в церемонии прощания прибудут и зарубежные  делегации.


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