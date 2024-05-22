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“Цветущее гранатовое дерево с земли Ноя”: на выставке в Китае представлены 94 экспоната из Музея истории Еревана

“Цветущее гранатовое дерево с земли Ноя”: на выставке в Китае представлены 94 экспоната из Музея истории Еревана

В Международный день музеев в Сиане в китайской провинции Шэньси открылась выставка “Цветущее гранатовое дерево с земли Ноя”. На ней представлены 94 экспоната из коллекции Музея истории Еревана - национальная одежда Армении 18-20 вв., ковры, серебряные украшения, вышивка, посуда. 

Выставка организована в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным между Центром армяно-китайского сотрудничества, Историческим музеем Еревана и Музеем Сианя Китайской Народной Республики. 

Как передает “Арменпресс, со ссылкой на сообщение Центра армяно-китайского сотрудничества, на открытии присутствовали официальные гости, деятели искусства, культуры и другие гости. 

На церемонии заместитель директора Музея истории Еревана рассказала об истории и культуре Армении и ее столицы. 

Со дня открытия количество посетителей выставки превысило 10 000 человек. 

Выставка продлится до 18 августа, продолжая важные традиции в цепи армяно-китайского культурного сотрудничества. 

В Китае с января проходят выставки армянской культуры. Первая была в Музее Нинбо.


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