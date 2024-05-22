Спикер Национального собрания Армении сделал запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве Ирана

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в посольстве Ирана в Армении почтил память президента Ирана Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших их должностных лиц, погибших в результате крушения вертолета.

Как передает “Арменпресс”, спикер НС сделал запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве.

Спикер Национального собрания сказал журналистам: “Это очень печальное событие, я имел честь встречаться и с президентом, и с министром иностранных дел. Они сделали много работы и вложили усилий как ради блага нашей страны, так и региона. Это очень печально, я выражаю соболезнования народу дружественной страны в связи с этим очень неожиданным и непонятным событием. Вы, наверное, уже знаете, что следующим был запланирован визит президента в Армению, он был очень важен для нас, и сейчас мы очень сожалеем об этой трагедии”, - сказал Симонян.

В Книге соболезнований сделал запись и министр высокотехнологичной промышленности РА Мхитар Айрапетян.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси разбился в иранской провинции Восточный Азербайджан. Президент вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном и другими официальными лицами возвращался с церемонии открытия водохранилища на границе между Ираном и Азербайджаном. Никто из лиц, находившихся на борту разбившегося вертолета, не выжил.