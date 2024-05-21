Глава МАГАТЭ отправится в Калининград и обсудит Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит 28 мая Калининград, где обсудит ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) с российской межведомственной делегацией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Очередная встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и членов его команды с российской межведомственной делегацией под руководством генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Евгеньевича Лихачева, судя по всему, состоится через неделю, 28 мая, в Калининграде. Консультации целиком будут посвящены ситуации на Запорожской АЭС", - сказал дипломат.

По его словам, сейчас ведется отработка организационных и содержательных аспектов предстоящего обмена мнениями.