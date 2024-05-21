Необходимо обсудить вопрос применения налоговых обязательств к Армянской Апостольской церкви: спикер парламента

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян считает, что необходимо обсудить вопрос применения налоговых обязательств к Армянской Апостольской церкви.

Как сообщает Арменпресс, об этом Ален Симонян сказал 21 мая на заседании Национального Собрания, коснувшись движения “Тавуш за Родину” и участие в нем церкви.

“В очередной раз была предпринята попытка сгенерировать движение, играя на эмоциях людей. Попытка провалилась”, - сказал спикер НС, выразив уверенность, что движение сейчас вырабатывает стратегию, чтобы как-то выйти из ситуации.

“Мне очень жаль, что церковь вмешалась во все это. Думаю, пришло время нам обсудить и понять, почему налоговые обязательства, которые существуют для всех в Республике Армения, не распространяются на церковь. И я думаю, что нам следует обсудить этот вопрос в ближайшее время”, - сказал Симонян.

По его словам, в целом с законодательной точки зрения необходимо пересмотреть и понять, чем определяется более высокое положение церкви по сравнению с бизнесменом-налогоплательщиком, чьи выплаты направляются в армию.

“Крупные налогоплательщики для меня самые важные люди, они финансируют безопасность Республики Армения”, - сказал Симонян, выразив недоумение, почему они должны платить налоги, а церковь - нет.