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Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана 

Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. министра иностранных дел Ирана 

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери Кани.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, Байрамов выразил соболезнование в связи с гибелью в результате крушения вертолета Президента Ирана, министра иностранных дел и других сопровождавших лиц.

Азербайджанский министр отметил, что с покойным министром иностранных дел Хусейном Амиром Абдуллахианом были установлены искренние и профессиональные контакты, прошедшие встречи способствовали развитию отношений между двумя странами и решению вопросов, по которым существовали разногласия.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим представляющим взаимный интерес вопросам.


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