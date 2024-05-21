Твой дом в Армении: АмериаБанк предлагает ипотечные кредиты для диаспоры

Америабанк предлагает ипотечный кредит для наших соотечественников из диаспоры. Чтобы приобрести недвижимость в Армении, наши соотечественники из диаспоры могут в онлайн формате обратиться в АмериаБанк, купить, отремонтировать или построить дом в любом уголке Армении, независимо от страны проживания и местоположения в данный момент.

Для рассмотрения кредита не имеет значения наличие дохода, зарегистрированного в Армении, а также постоянное место жительства. В качестве источника дохода рассматриваются доходы клиента, полученные в другой стране. Подчеркнем, что кредит предоставляется без комиссии за предоставление и обслуживание.

Ипотечный кредит может быть предоставлен в драмах РА, долларах США или евро на срок от 60 до 360 месяцев.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте АмериаБанка, после чего специалист банка свяжется с вами для обсуждения условий кредитования.

Продвигаясь по пути цифровизации, Банк внедрил ряд инновационных программ и платформ и продолжает их совершенствовать, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека.

Америа первой в Армении создала экосистемы для малого и среднего бизнеса и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу “одного окна”: Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am

Ориентируясь на клиента, Америа стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.

Банк контролируется Центральным банком РА.